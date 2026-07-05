Trabzon-Kızını kazada kaybetti, torunları için hukuk mücadelesi başlattı

TRABZON'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sevim Tuğçe Can Demir'in (24), 4 yıl önce boşandığı eşi İ.E. (25), velayet davası açıp çocukları Demir ailesinden aldı. Tuğçe Can Demir'in babası Ahmet Demir, geçici velayetle Şanlıurfa'ya götürülen torunları için hukuk mücadelesi başlattı. Demir, "Eski damadım başsağlığı dahi dilemedi. Çocukları buradan zorla götürdüler. Torunlarımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.

Trabzonlu Sevim Tuğçe Can Demir, 2020 yılında Şanlıurfalı İ.E. ile evlendi. İddiaya göre, 2 yıl süren evliliğinde 2 kızı olan Sevim Tuğçe Can Demir, çocukların kız doğması nedeniyle şiddet gördüğünü öne sürüp, boşanma davası açtı. Şanlıurfa 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası eşinden boşanan Demir, çocuklarını da alıp memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine döndü. Memleketinde ailesi ve kızlarıyla yeni hayatına başlayan Sevim Tuğçe Can Demir'e, 24 Nisan 2025'te Büyükliman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isterken H.K. idaresindeki 61 HH 202 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Demir, tedaviye alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Demir, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi; eski eşi ise kazadan 6 ay sonra velayet davası açıp çocukları Demir ailesinden aldı. Kızının ölümünün ardından baba Ahmet Demir, eski damadının kazadan gelecek sigorta parası için çocukları aldığını iddia ederek, geçici velayetle Şanlıurfa'ya götürülen torunları için hukuk mücadelesi başlattı.

Öte yandan, kazaya ilişkin davada yargılanan otomobil sürücüsü için de 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan alt sınırdan takdir indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'CENAZEYE GELMEDİ'

Torunlarını geri alabilmek için hukuk mücadelesi başlattıklarını anlatan Ahmet Demir, "Kızım, talihsiz bir evlilik yaptı. Kızımın evliliğini hiçbir zaman benimsemedim. Kızımın 2 çocuğu oldu. Eski damadım 'çocuklar kız oldu' diye bu durumu kabullenemedi. Kızıma şiddet uyguladığı için Şanlıurfa'da şikayet üzerine açılan davadan ceza aldı. Bir dede olarak torunlarımı almak istiyorum. Kızımı çocuklarıyla Şanlıurfa otogarında parasız bırakıp gitti. Ben de kendi imkanlarımla kızımı ve torunlarımı Trabzon'a getirdim. Talihsiz bir kaza oldu; 2025 yılında kızım trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Torunlarıma zaten ben eşimle birlikte bakıyordum. Eski damadım cenazeye gelmedi, başsağlığı dahi dilemedi ve çocuklarının durumunu hiç sormadı. Nafaka da vermedi. Kızım öldükten 6 ay sonra eski damadım, çocukları almak için mahkemeye başvurdu. Geçici olarak torunlarımı aldı. Eski damadım kızımdan sonra dini nikahlı 3 kez daha evlilik yaptı. Torunlarımı üvey annenin bakmasını istemiyorum. İnşallah torunlarımı alacağım, hukuki mücadelemiz sürüyor. Torunlarımıza kavuşmak, onları burada büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

'DELİLLERİ MAHKEMEYE SUNDUM'

Kızının kabrini ziyaret eden ve torunlarını çok özlediklerini belirten Demir, "Torunlarımı teyzeleri, ben ve eşim bakacağız. Bize hiçbir zaman çocukları göstermiyorlar. Çocukları buradan zorla götürdüler. Psikolojik durumlarını da bilmiyoruz. Görüşmek istediğimiz zaman bizi görüştürmediler. Onların örf, adetleri ve yaşantıları çok farklı. 4 yaşındaki bir çocuk beşik kertmesi olabilir mi? Büyük torunumu ağabeyinin çocuğuyla beşik kertmesi yapmış. Bütün delillerimizi mahkemeye sundum. İnşallah devlet bana hak verecek ve torunlarımı alacağım. Kız çocuğu oldukları için eski damadım torunlarımı dışladı. Kızımla torunlarımı otogara bırakıp, 'Ben bunları tanımıyorum' demiş. Arayıp sormadı, bir kuruş nafaka da vermedi. Evladım öldükten 6 ay sonra trafikten gelen sigorta parasını öğrenince torunlarımı benden kopardı. Bu adamın 22 suç dosyası var. Ben torunlarımı almak istiyorum" dedi.

Sevim Tuğçe Can Demir'in babaannesi Sevim Demir de "Telefon edip, torunlarımızı görmek istiyoruz. Ama bize çocukları göstermiyor, fotoğraflarını bile yollamıyorlar. Biz de birer anne değil miyiz? Kızımızı boşanma davası sonrası buraya gönderdi. Her akşam kriz geçirip hastanelik oluyorum. Çocuklarımızı geri almak, onları burada yanımızda büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı