Trabzon'da Kayıp Yaşlı Kadın Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, kaybolan 70 yaşındaki Asiye Kul'un cesedi fındık bahçesinde bulundu. Olayın incelemeleri devam ediyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Kovanlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde kadın cesedi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin, kayıp olarak aranan Asiye Kul'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ekipler, son olarak evinin önünde incir toplarken görülen Kul'un, ağaçtan düşerek yamaca yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel
