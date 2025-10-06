Trabzon'da Kayıp Yaşlı Kadın Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Kovanlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde kadın cesedi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin, kayıp olarak aranan Asiye Kul'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ekipler, son olarak evinin önünde incir toplarken görülen Kul'un, ağaçtan düşerek yamaca yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruyor.