Trabzon'da Kaybolan Çocuk Denizde Bulundu
Trabzon'un Of ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sonrası Deniz Polisi ve AFAD ekipleri, çocuğun bedenini kaybolduğu yerden yaklaşık 200 metre açıkta buldu.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kale mevkisinden dün serinlemek için kuzenleriyle girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nu arama çalışmaları tamamlandı.

Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sonucu çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 200 metre açıkta ulaşıldı.

Denizden çıkarılan cenaze, incelemenin ardından Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
