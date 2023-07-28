Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş halde bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Karaahmetoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı not üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Arama çalışmaları ise olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş halde bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Karaahmetoğlu'nun en son sosyal medyasından 'bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz' yazılı not paylaştığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Sürmene Limanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu'nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, 'buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine limana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığını tespit etti.Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan AFAD, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekipleri, açıldığı denizde kayığa ulaştı. Boş kayık kıyıya çekilirken, Karaahmetoğlu için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda kayıp gence dair biz ize ulaşamayan ekipler, denizdeki olumsuz hava şartları nedeni ile çalışmaların ara verdi.