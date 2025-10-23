Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 8. Günde

Trabzon'un Arsin ilçesinde, denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları 8'nci gününde sürdü.

Arsin ilçesinde 16 Ekim'de, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.

Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekiplerince sürdürüldü.

Dron ile havadan destek sağlanan arama çalışmalarını Gürsoy'un ailesi ve yakınları da kıyıdan takip etti.

Çalışmalarda bugün de herhangi bir bulguya rastlanmadı.