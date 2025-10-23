Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 8. Günde
Trabzon'un Arsin ilçesinde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u bulmak için devam eden arama çalışmaları 8. gününde sürüyor. Dalgıçlar, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Gürsoy'un ailesi de kıyıdan çalışmaları takip ediyor.
Trabzon'un Arsin ilçesinde, denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları 8'nci gününde sürdü.
Arsin ilçesinde 16 Ekim'de, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.
Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekiplerince sürdürüldü.
Dron ile havadan destek sağlanan arama çalışmalarını Gürsoy'un ailesi ve yakınları da kıyıdan takip etti.
Çalışmalarda bugün de herhangi bir bulguya rastlanmadı.
