Trabzon'da Kavşakta Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Trabzon'da kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüye, 29 bin 211 TL cezası kesildi, ehliyetine de el koyuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Yeni Otogar mevkisindeki kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Ekipler, yakalanan sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'drift atmak' suçlarından 29 bin 211 TL ceza kesti, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.