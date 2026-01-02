Haberler

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 286 mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı il genelinde karla mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. 122 personel ve 100 iş makinesi ile yollarda temizleme yapılırken, diğer daireler de destek veriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yağışın ardından 286 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 122 personeli, 100 iş makinesiyle cadde ve sokaklarda yaya ve araçların zorluk yaşamaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de 240 personel ve 24 araçla sahada görev aldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia