Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 286 mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı il genelinde karla mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. 122 personel ve 100 iş makinesi ile yollarda temizleme yapılırken, diğer daireler de destek veriyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yağışın ardından 286 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 122 personeli, 100 iş makinesiyle cadde ve sokaklarda yaya ve araçların zorluk yaşamaması için kar temizleme çalışması yürüttü.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de 240 personel ve 24 araçla sahada görev aldı.
