Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yağışın ardından 286 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 122 personeli, 100 iş makinesiyle cadde ve sokaklarda yaya ve araçların zorluk yaşamaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de 240 personel ve 24 araçla sahada görev aldı.