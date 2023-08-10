Trabzon'da kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
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Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı çocuğun tedavisi ise devam ediyor.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İlçeye bağlı Pınarca Mahallesi'nde Nebi K'nin kullandığı 61 KS 646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) ile Havva K. (78) ise sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 8 yaşındaki Zeynep K'nin tedavisi aynı hastanede devam ediyor.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel