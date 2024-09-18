Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Hemşire Uğurlandı

Trabzon'da Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Hemşire Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden hemşire Serdar Aydın, ailesi ve sağlık camiasının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aydın, görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hemşire Serdar Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın için görev yaptığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki törene, ailesi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

Usta, 46 yaşındaki Aydın'ın hemşire eşi Derya Aydın'a ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Aydın'ın cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlıkta defnedildi.

Dün akşam saatlerinde halı sahadaki maçın ardından 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın girişinde fenalaşan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İki çocuk babası Aydın'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

Yerel Haberler Serdar Aydın Kalp Krizi Hastane trabzon 3-sayfa Sağlık Güncel Aydın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali

İşte teröristbaşı Gülen'in son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? 19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte? CANLI maç izle! (MANCHESTER CITY INTER) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });