Trabzon'da Kaldırımda Yürüyen Aileye Otomobil Çarptı

TRABZON'un Araklı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı A.D. ile torunları H.A.D. ve E.D., ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Yolgören Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünü öğrenilemeyen 61 AJL 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.D. ve torunları H.A.D. ile E.D.'ye çarptı. Savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca vurdu. Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Salim SARIKOÇ/ Trabzon,