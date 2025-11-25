Trabzon'da Kadına Yönelik Şiddet Paneli Gerçekleştirildi

Trabzon'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" paneli gerçekleştirildi.

Panel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi ve KADEM Trabzon Temsilciliği işbirliğince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, etkinlikteki konuşmasında, panelin kadına şiddeti bilimsel bir bakış açısıyla ele alarak hem farkındalığı arttıracağını hem de çözüm yollarına ışık tutacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Şiddetin her türlüsü kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin kabul edilemez. Ancak kadına yönelik şiddetin, insanlık onuruna yönelen en ağır saldırılardan biri olduğunun altını çiziyor, toplumsal yapıyı temelden zedelediği için daha da yıkıcı sonuçlar doğurduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum."

KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Bayram'ın yönettiği panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Tolunay Bayraktar Kayacı "Görünmeyen şiddet ve ısrarlı takip" konusunda sunum yaptı.

Kayacı, şiddet denilince insanların aklına ilk olarak fiziksel şiddetin geldiğine dikkati çekerek, "Şiddeti, sadece fiziksel çatı altında değerlendirmemek gerekiyor. Şiddet, ekonomik, cinsel, sözel ve hatta son dönemde artan siber şiddetle de değişen davranışlar bütünü. Ama en temelinde şiddet bir güç asimetrisinden doğuyor, belli aralıklarla kendini tekrarlayan bir yapıda oluyor." diye konuştu.

Israrlı takip de bir şiddet türü

Psikolojik ve sözel şiddetin tespitinin zor olduğunu ifade eden Kayacı, kadınların verdiği beyanlarda psikolojik şiddetin fizikselden daha ağır boyutlar ortaya koyduğunu aktardı.

Kayacı, 2022 sonrası anlamlandırılan ısrarlı takibin de bir şiddet türü olduğuna değinerek, "Sadece tek başına bir şiddet türü değildir, içinde fiziksel, psikolojik, sözel ve ekonomik şiddeti de barındırabilir. Israrlı takip çok boyutlu bir yapıdır ve çok boyutlu olarak ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

KTÜ Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güleycan Akgöz de "Kadına yönelik şiddetin psikolojik yönü, doğru sandığımız yanlışlar" konulu sunumunda, psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten çok daha önce başlayan ve kadınları derinden yaralayan bir şiddet türü olduğunu söyledi.

Dünya genelinde psikolojik şiddetin, fiziksel şiddetin katbekat üzerinde olduğunu vurgulayan Akgöz, "Ülkemizde de fiziksel ve cinsel şiddet, kadınlar tarafından yüzde 38 bildirilirken, duygusal şiddet kadınların yarıdan fazlası tarafından aynı zamanda bildiriliyor." dedi.

Panelde, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Gayretli Aydın "Kadına Karşı Şiddetin Dijital Yüzü ve Yapay Zekada Cinsiyetçi Önyargılar", KADEM Akademi Kurulu Başkanı ve Trabzon Üniversitesi Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Ayşegül Aydınlı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sivil Cephe KADEM" ve Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Sardoğa ise "Psikolojik Sağlamlık Işığında İnsan İlişkileri Analizi" başlıklı sunum yaptı.