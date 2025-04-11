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Trabzon'da İsrail Saldırılarına Protesto

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Trabzon'un Of ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Cuma namazı sonrası düzenlenen eylemde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Trabzon'un Of ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Çarşıbaşı Büyük Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Of Şubesi'nin organizesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası bir araya geldi.

AGD Of Şubesi Başkanı Süleyman Ayazoğlu, Gazze halkını destekleyen bildiriyi okudu.

Konuşmaların ardından Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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