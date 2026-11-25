HEYELANI FARK EDİNCE DIŞARIYA ÇIKMIŞLAR

Trabzon'da dere taşması sonucu sel sularıyla kaplanarak ulaşıma kapanan Şalpazarı- Beşikdüzü kara yolunda, belediye, kara yolları ve DSİ ekiplerinin iş makineleri destekli çalışmaları sürüyor. Şalpazarı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde heyelan sonucu yıkılan 3 katlı evde yaşayan 2 kişinin, yamaçta toprak haraketliliğini fark edince sabah saatlerinde evden ayrıldıkları ortaya çıktı.

Yıkılan ile çevresindeki heyelanın boyutu dron kamerasına yansırken, yıkılan evin sahibi Musa Kara da yaşananları anlattı. Kara, "3 katlı evimizde hanımla beraberdik. Üst kısımda bir ev daha vardı. O ev sağlam ama o bölge yaşanacak bir yer değil. Neredeyse 500 metrelik alan aşağıya aktı. Şalpazarı ilçesine giden yol kapandı. Sabah erken kalkmıştım ufak bir kayma olduğunu fark ettim. Hal böyle olunca hanımla beraber evden çıktık. Hanım köye gitti ben de çarşıya gittim. 2 saat sonra da heyelan olmuş, toprak komple gelmiş. Evi yıktı, çok şükür hayvanımız da yoktu. Tehlikeyi hissedince evi boşalttık. Eşyalarımız komple gitti, çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı