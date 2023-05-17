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Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

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Tonlarca ağırlığındaki toprak yamaçtan böyle kayıp gitti

Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

Tonlarca ağırlığındaki toprak yamaçtan böyle kayıp gitti

TRABZON - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan heyelan cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Tonlarca ağırlığındaki toprak yamaçtan kayıp gitti.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle suya doyan toprak Trabzon'da heyelana neden oldu. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Akköse mahallesi Dere mevkii Merkez Kümeevleri Merkez Cami alt kısmında bugün öğle saatlerinde heyelan yaşanırken, heyelan anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi. Heyelan anını kayda alan şahıs karşı yamaçta bulunan vatandaşları uyararak evlerini boşaltmalarını isterken panik anı konuşmalarına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dernekpazarı Trabzon Güncel Haberler

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