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Trabzon'da hayırsever desteğiyle 3 okul ve 150 öğrenci kapasiteli pansiyon açıldı

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İş insanı Hacı Turgut Aydın'ın Trabzon'a kazandırdığı 3 okul ve erkek öğrenci pansiyonu düzenlenen törenle açıldı. Ortahisar'daki ilkokul ve ortaokul ile Maçka'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 150 öğrenci kapasiteli pansiyon eğitime kazandırıldı.

Trabzon'da 3 okul ve erkek öğrenci pansiyonu düzenlenen törenle açıldı.

İş insanı Hacı Turgut Aydın tarafından Ortahisar ilçesinde yaptırılan Hacı Turgut Aydın İlkokulu ve Ortaokulu ile Maçka ilçesinde inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Maçka ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki Hacı Turgut Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun bahçesinde gerçekleştirilen törende, Aydın ailesinin yetiştiği topraklara vefa örneği göstererek Trabzon'a 4 eğitim tesisi kazandırdığını söyledi.

Şahin, devletlerin, şehirlerin ve hayırseverlerin gelecek kuşaklara bırakabileceği en önemli eserlerin başında eğitim yuvalarının geldiğinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise eğitimin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, okulların ve yurdun Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Hacı Turgut Aydın da çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Okullarımız öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve Trabzon'umuza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve beraberindekiler kurdele keserek, 16 derslikli lise ile 150 öğrenci kapasiteli pansiyonun, Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'ndeki 24'er derslikli ilkokul ve ortaokulun açılışını yaptı.

Kaynak: AA
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