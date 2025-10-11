Trabzon'da Harmantepe Şehitliği yolunda çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği yolunda betonlama çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, ulaşımda sorun yaşanan yolda çalışma yapılacağı sözünü verdiği belirtildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yolun yaklaşık 10 kilometrelik bozuk kısmında çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, ilk etapta 5 kilometrelik kısmın tamamlanması, iklim şartlarına göre de ikinci etaba geçilmesinin planlandığı kaydedildi.

Sürmene-Köprübaşı Harmantepe Şehitliği ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Bilgin, yıllardır çözüme kavuşmasını bekledikleri yolda somut adımların atıldığını görmenin kendilerini memnun ettiğini bildirdi.