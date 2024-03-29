Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri toprağa verildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde iki gün önce içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Uzunosmanoğlu için Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Uzunosmanoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Olayda hayatını kaybeden işçiler Mehmet Sultan Allahverdi ve İbrahim Keskin'in cenazeleri ise dün toprağa verilmişti.