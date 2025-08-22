Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, İki Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir gelin alma töreninde yapılan silahlı saldırıda Fuat Han hayatını kaybetti, Betül T. ve Zişan S. yaralandı. Olay anına ait dron görüntüleri yayınlandı.

OLAY ANI DRON KAMERASINDA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde silahla açılan ateşle Fuat Han'ın hayatını kaybettiği, Betül T. ve Zişan S.'nin yaralandığı olayda, şüphelilerin tabancalarla ateş ettiği anlara ait dron görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, 2 kişinin gelinin yanından bahçeye doğru peş peşe ateş ettiği, ardından da merdivenlere yönelip, yola koştukları yer alıyor.

