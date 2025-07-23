Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Çakır, İsrail'in saldırılarını lanetleyerek, şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Bu yaşananlar ne bir afetin sonucudur ne de bir savaşın doğal akışıdır. Bu planlı, sistematik ve alçakça yürütülen bir soykırım mühendisliğinin son aşamasıdır. Gazze'de çocuklar, bebekler, yaşlılar, yaralılar ve hastalar, günlerdir değil, aylardır değil, yıllardır insan onuruna aykırı bir şekilde açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum ediliyor. Bugün artık bu açlık, bu yokluk, bu sefalet bir tercih değil, ölümün ta kendisi haline gelmiştir."

Gazze'ye destek verilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, "Gazze'de açlıktan titreyen küçücük eller bu dünyada bize dokunamaz ama ahirette yakamıza yapışacaktır. Bugün Gazze için ses olmak, insan olmak demektir. Bugün Gazze için ayağa kalkmak, insanlığa sahip çıkmak demektir." dedi.???????

Grup üyeleri yapılan duanın ardından dağıldı.