Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
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Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek olmak amacıyla düzenledikleri yürüyüşte, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı ve dualar etti.

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden yürüyüşe başlayan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar devam eden yürüyüşün ardından Kur-an'ı Kerim okundu.

Filistin'de ölen çocukların isimlerinin yer aldığı şiirler okuyan gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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