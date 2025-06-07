Trabzon'da Feci Kaza: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Feci Kaza: Bir Çift Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Araklı ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu Mustafa ve Fikriye Güzeldal çiftinin hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralandığı bildirildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçta sürücüsü Ş.S.'nin yaralandığı kazada, araçta bulunan Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ş.S. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Takla atan aracın sürücüsü Ş.S.'nin yaralandığı kazada araçta bulunan Mustafa Güzeldal ve eşi Fikriye Güzeldal olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ş.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Araçtan çıkarılan Güzeldal çiftinin cenazeleri ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salim SARIKOÇ/ARAKLI(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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