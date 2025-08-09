Trabzon'da Eşinden Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan Tuğba S, ardından tüfekle ateş edilerek hayatını kaybetti. Olayın faili M.S'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan, ardından da tüfekle ateş edilen kadın öldü.

İlçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde M.S, iddiaya göre tartıştığı eşi Tuğba S'yi önce bıçakladı, ardından da tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğba S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.