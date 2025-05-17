Trabzon'da Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye ve Medikal Destek

Trabzon'da Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye ve Medikal Destek
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Trabzon'da Engelliler Haftası kapsamında, belediye tarafından özel gereksinimli bireylere 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile medikal malzeme dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yardımların özel bireylerin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Trabzon'da, engelli bireylere tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireylere 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile medikal malzeme dağıtımı için tören düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye binası önündeki programda, özel bireylerin hayatını kolaylaştırmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Genç, geçen yıl olduğu gibi bu yılda hayırseverlerin desteğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle kalıcı yaşam merkezinin temelini atacaklarını dile getirdi.

Trabzon'un çok özel bir şehir olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Dışarıda yaşayan Trabzonluların şehrimize olan bağlılıkları ve katkıları bizler için çok kıymetli. Biz de bu gücü şehrimize yansıtmaya, koşarak, emek vererek Trabzon'a kazandırmaya çalışıyoruz. Bu gönül işi, kalbiyle, yüce gönlüyle bu sürece katkı sunan hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Toplam 51 manuel, 91 akülü araç ve sağlık ünitelerimiz bu desteklerle temin edildi. Bunlar sadece rakam değil, özel bireylerimizin hayatına dokunan, onların yaşam kalitesini artıran çok değerli yardımlardır. Sizler için ne yapsak azdır ama ne yapsak da yakışıyor. Yapmaya da devam edeceğiz."

Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende, yurt dışındaki dernek ve hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalye ve medikal malzemeler engelli bireylere teslim edildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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