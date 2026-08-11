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Emir Yuşa Atıcı 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Emir Yuşa Atıcı 5. Yıl Dönümünde Anıldı
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Trabzon'da yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, vefatının 5. yılında anıldı. Baro, silahlanmaya dikkat çekti; baba Atıcı, fail bulunana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Trabzon'da yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.

Trabzon Barosunca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, aile yakınları ve avukatlar katıldı.

Baro Başkanı Hakan Orhan, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Atıcı'yı rahmet ve özlemle andıklarını söyledi.

Orhan, Atıcı'nın vefatının kontrolsüz ve sorumsuz silah kullanımının acı sonuçlarından biri olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki havaya ateşlenen her mermi, düştüğü yerde bir insanın yaşamına son verebilecek ölümcül bir silahtır." dedi.

Orhan, Atıcı'nın ve bireysel silahlanma nedeniyle yaşamını kaybeden tüm vatandaşların faillerinin ortaya çıkarılması için yürütülen mücadelenin yanında olduklarını vurguladı.

Baba Mustafa Atıcı ise sürecin başından beri kendilerini yalnız bırakmayan Trabzon Barosu yetkililerine teşekkür etti.

Atıcı, 5 yıldır evladının acısıyla yaşamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Hani derler ya 'Zaman her şeyin ilacıdır', bunun değil. Her geçen gün daha da artıyor acısı, hasreti, özlemi." diye konuştu.

Oğlunun faili veya failleri bulunana kadar eşinin anma programlarına gelmeyeceğini ifade ederek, "Umuyoruz ki en kısa zamanda da faili bulunacak. Mücadelemize devam edeceğiz, başka Emir'ler ölmesin, başka canlar yanmasın." dedi.

Kaynak: AA
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