Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü - Haberler

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Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

AA - Derviş Altuntaş - Güncel
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Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için evinin yakınındaki direğe çıkan Mustafa Aslan (50), dengesini kaybederek düştü.

Sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Derviş Altuntaş - Güncel

Mustafa Aslan, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Haberler

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