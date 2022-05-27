Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü - Haberler

Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
AA - Derviş Altuntaş - Güncel
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için evinin yakınındaki direğe çıkan Mustafa Aslan (50), dengesini kaybederek düştü.
Sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AA / Derviş Altuntaş - Güncel