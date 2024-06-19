Trabzon'da düğün salonu ve pansiyonda yangın çıktı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde çıkan yangında bir düğün salonu ve pansiyonda hasar oluştu.

Merkez Mahallesi Dursun Ali Kurt Caddesi'ndeki Erol Kumaş'a ait yaklaşık 500 kişilik düğün salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Düğün salonunun ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan bir pansiyonun çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dernekpazarı, Of, Hayrat, Çaykara ve Sürmene belediyelerinin itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Düğün salonu ve pansiyonun çatısına zarar veren yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, bölgeye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.