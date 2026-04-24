Trabzon'da "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması" yapıldı

Trabzon'da 'Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması' yapıldı
CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yerel medya buluşmalarının altıncısı Trabzon'da düzenlendi.

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yerel medya buluşmalarının altıncısı Trabzon'da düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması"nda, her bölgede ayrı bir toplantı yaptıklarını ve çıkan sonuçlarla yerel medyayı daha güçlü hale getirebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Siyasetçilerin, gazetecilerin içinde bulunduğu durumu önemsediğini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ondan daha önemlisi demokrasiyi önemsiyor. Çünkü siyasetçinin var olma gerekçelerinin başında demokrasinin, özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün güçlü olması yatar. Ama basın eğer o hürriyette değilse, özgürlükleri kısıtlanmışsa, sınırlar getirilmişse, işi yapılamaz hale getirilmişse o zaman siyasetten ve demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz. Hele hele Türkiye gibi gazeteciliğin bir cesaret mesleği haline geldiği bir yerde bunu sıkça gündem edip sıkça konuşmak gerekiyor."

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, demokrasinin ancak basın gücüyle gelişebileceğini dile getirerek, "O yüzden sizler sadece yerelde bizim için önemli değilsiniz, tüm ülkemiz için çok önemlisiniz. Çünkü biz biliyoruz ki hala ülkenin her yerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de vicdanıyla, aklıyla ve dosdoğru olan kalemiyle hareket etmekte olan onlarca yerel medya mensubu var." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın da konuşma yaptığı programda, daha sonra "Yerelde Gazetecilik" paneli yapıldı.

Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat ve Samsun'dan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program, söyleşilerle devam etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
