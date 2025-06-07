Trabzon'da Dereye Devrilen Araçta Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'da Dereye Devrilen Araçta Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç dereye devrildi. Araçta bulunan 65 yaşındaki çift hayatını kaybederken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçta sürücüsü Ş.S.'nin yaralandığı kazada, araçta bulunan Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ş.S. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Takla atan aracın sürücüsü Ş.S.'nin yaralandığı kazada araçta bulunan Mustafa Güzeldal ve eşi Fikriye Güzeldal olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ş.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Araçtan çıkarılan Güzeldal çiftinin cenazeleri ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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