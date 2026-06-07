Ava çıkan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinden av için teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan balıkçı Ali Şahin'in (58) cansız bedenine ulaşıldı.

Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy Mahallesi Yoroz mevkisinde teknesiyle sabah saatlerinde balık avlamak için denize açılan Ali Şahin'e ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekiplerinin çalışmalarında Şahin'e ait tekne boş halde bulundu. Ekiplerin aramalarında Şahin'in cansız bedenine sürüklendiği Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılarak kıyıya getirilen cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekiplerin ön incelemelerinde Şahin'in dengesini kaybedip, tekneden denize düşmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı