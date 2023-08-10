Trabzon'da denizde kaybolan Tekin'i 94 kişilik ekip arıyor (2)
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23 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDUTrabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 yakını kurtarılan, kendisi ise kaybolan Tekin Yeşilay'ın (21), 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
23 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 yakını kurtarılan, kendisi ise kaybolan Tekin Yeşilay'ın (21), 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilay'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel