Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aileden beşi kurtarıldı, biri kayboldu
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir aile, yardım çağrısı üzerine kurtarıldı. Ancak aileden bir kişi kayboldu ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aileden beşi kurtarıldı, biri ise kayboldu.
Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinde, serinlemek için denize giren Nimet K. ve beraberindeki 3 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Olay sırasında kıyıda bulunan 2 yakını, Nimet K. ve beraberindekilere yardım için girdikleri denizde akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Ekipler, kayıp olan genci bulmak için bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.