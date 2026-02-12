Haberler

Trabzon'da "Akran Nezaketi" eğitim programı hayata geçirildi

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve saygılı ilişkiler kurmalarını desteklemek amacıyla 'Akran Nezaketi' konulu eğitim programı başlattı. Program, interaktif yöntemlerle çocuklara duygu farkındalığı ve empati becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik "Akran Nezaketi" konulu eğitim programı başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimin amacının çocukların okul ortamında daha güvenli, saygılı ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek olduğu belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gölçayır İlkokulu'nda başlayan programa katılan öğrencilere saygı, iş birliği, paylaşma ve olumlu iletişim becerilerinin öneminin anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim sürecinde çocukların konuyu içselleştirmelerini sağlamak amacıyla interaktif yöntemler kullanıldığı, duygu farkındalıklarının geliştirilmesi ve empati becerilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

