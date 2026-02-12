Trabzon'da "Akran Nezaketi" eğitim programı hayata geçirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik "Akran Nezaketi" konulu eğitim programı başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimin amacının çocukların okul ortamında daha güvenli, saygılı ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek olduğu belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gölçayır İlkokulu'nda başlayan programa katılan öğrencilere saygı, iş birliği, paylaşma ve olumlu iletişim becerilerinin öneminin anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim sürecinde çocukların konuyu içselleştirmelerini sağlamak amacıyla interaktif yöntemler kullanıldığı, duygu farkındalıklarının geliştirilmesi ve empati becerilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.