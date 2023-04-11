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Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Y.B, M.U, M.E, A.B, E.Ş, A.S, A.T, E.Ş, S.Ş. ve İ.F'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

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