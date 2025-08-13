Trabzon'da Ç çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Trabzon'da Ç çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Ortahisar ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İki itfaiyeci dumandan etkilendi ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Yıldızlı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiyeciye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
