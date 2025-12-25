Haberler

Trabzon'da "Bir Edibin Edep Dolu Yaşamı: Mehmet Akif Ersoy" konferansı düzenlendi

Akçaabat Belediyesince "Bir Edibin Edep Dolu Yaşamı: Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebru Demircioğlu, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Ersoy'un yazdığı eserleriyle ön planda olduğu kadar ahlaklı duruşuyla da örnek bir yaşantı geçirdiğini söyledi.

Demircioğlu, Ersoy'un maddiyata önem vermediğini belirterek, "İstiklal Marşımızı yazması nedeniyle almak istemediği ödülü mecburen almıştı. Ancak şehit, gazi, dul ve fakir hanımlara, çocuklara iş öğreterek hem meslek edinmelerini hem de yoksulluklarını önlemek için kurulan Dar'ül Mesai'ye bağışlamıştır." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un ahlak abidesi bir insan olduğunu ifade eden Demircioğlu, şunları kaydetti:

"O çok sevdiği peygamberinin yolundan gitmeye çalışmış ve onun hadislerinde geçen sporları yapmıştır. Yüzerek boğazı geçmiş, kıspet giyip güreşmiş, yürüyerek İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gitmiş, gülle ve cirit atmış, ata binmiştir. Hele ömrünün o sevgiliyle aynı olması da ayrı bir tesadüftür. Tam 63 sene. Onun en büyük eseri şahsiyeti karakteridir. Dürüstlüğüyle nam salmıştır."

Öğrenciler ve vatandaşların katıldığı konferans sonunda Akçaabat Belediye Başkan Yardımcı Cevdet Bayraktar, Demircioğlu'na teşekkür plaketi sundu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
