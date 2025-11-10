Trabzon'da 'Bir Bağış Bir Hayat' Temalı Organ Bağışı Programı Düzenlendi

Trabzon'da, Organ Bağışı Haftası kapsamında "Bir Bağış Bir Hayat" temalı program gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, sağlıkçılar ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, organ bağışının önemine değinerek, "Bir bağış, bir hayat demek. Her bir bağış, umudunu yitiren bir insana yeniden yaşam şansı sunuyor. Bu konuda farkındalığın artması hepimizin ortak arzusudur." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, organ bağışının insanlık adına yapılan en büyük fedakarlıklardan biri olduğuna işaret ederek, "Toplumumuzun organ bağışı konusunda farkındalığını artırmak, ön yargılarını kırmak ve gönüllülüğe teşvik etmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Programda, organ bağışı konusunda çeşitli sunumlar yapıldı.