Haberler

Trabzon'da 'Bir Bağış Bir Hayat' Temalı Organ Bağışı Programı Düzenlendi

Trabzon'da 'Bir Bağış Bir Hayat' Temalı Organ Bağışı Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da, Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Bir Bağış Bir Hayat' temalı programda, organ bağışının önemi vurgulandı. Vali Aziz Yıldırım, her bağışın bir hayat kurtardığını belirterek, toplumda organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Trabzon'da, Organ Bağışı Haftası kapsamında "Bir Bağış Bir Hayat" temalı program gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, sağlıkçılar ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, organ bağışının önemine değinerek, "Bir bağış, bir hayat demek. Her bir bağış, umudunu yitiren bir insana yeniden yaşam şansı sunuyor. Bu konuda farkındalığın artması hepimizin ortak arzusudur." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, organ bağışının insanlık adına yapılan en büyük fedakarlıklardan biri olduğuna işaret ederek, "Toplumumuzun organ bağışı konusunda farkındalığını artırmak, ön yargılarını kırmak ve gönüllülüğe teşvik etmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Programda, organ bağışı konusunda çeşitli sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.