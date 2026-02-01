Haberler

Kayıp bipolar hastası Enes'i arama çalışmalarında 6'ncı gün

Güncelleme:
Trabzon'da, evden ayrıldıktan sonra kaybolan 25 yaşındaki bipolar hastası Enes Terzi için sürdürülen deniz arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Terzi'nin ayakkabıları ve gözlüğü sahil kıyısında bulundu.

TRABZON'da, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, ayakkabıları ve gözlüğü sahil kıyısında bulunan bipolar hastası Enes Terzi (25) için denizdeki arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Enes Terzi, 27 Ocak akşamı ayrıldığı evine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde Terzi'nin ayakkabısı ve gözlüğü, ilçenin Beşirli Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında bulundu. AFAD, Sahil Güvenlik, polis, dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. Sahil hattında ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler, havadan dronla tarama yaparken, dalgıçlar da dalışlar yaparak Enes Terzi'yi aradı. Ancak Terzi'ye dair bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmaları 6'ncı gününde uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ve helikopter desteğiyle devam ederken, hava şartları değerlendirilerek sahilde tarama yapılacak alan genişletilecek.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
