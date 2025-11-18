Haberler

Trabzon'da 'Beyin Konseptli' Bilim Tırı Öğrencilerle Buluştu

Trabzon'da 'Beyin Konseptli' Bilim Tırı Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde, Ahbap ve Of Folklor Derneği işbirliğiyle açılan 'beyin konseptli' bilim tırı, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bilimle eğlenme imkanı sunuyor. Yetkililer, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek etkinliklerle dolu olan bu tırın faydalı olacağını belirtiyor.

Trabzon'da, Ahbap ve Of Folklor Derneği işbirliğinde "beyin konseptli" bilim tırı öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Of Kaymakamı Eşref Akça, Hastane Caddesi'nde yaklaşık iki ay ilk ve ortaöğretim öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlayan tırın faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır sayesinde öğrencilerin eğlenirken öğreneceklerini ve hayal güçlerini geliştireceklerini söyledi.

Çocukların her birinin geleceğin bilim insanı adayı olduğuna işaret eden Akça, "Çocuklarımızın bundan en iyi şekilde istifade edeceklerini düşünüyorum. Onlara keyifli, öğrenirken eğlenecekleri etkinlikler diliyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Akça, ilçedeki tüm öğrencilerin bilim tırından faydalanması için gerekli organizasyonun yapıldığını anlatarak, "Öğrencilerimizde merak, hayal güçlerini geliştirecek ufak bir dokunuş yapılabilirse biz de bundan mutlu olacağız." diye konuştu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da bilim ve teknolojiyi yakalayanın her zaman bir adım önde olduğunu vurgulayarak, "Burada çocuklardan biri dahi beyin fırtınası yaparak kendisini değişik bir alanda bilime hazırlayabilirse bizim için büyük bir kazanç olacak." dedi.

Of Folklor Derneği Genel Koordinatörü İhsan Hacıbektaşoğlu da faaliyete destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

Tırda görevli öğretmen Nazım Geyikci de "beyin konseptli" bilim tırında sekiz etkinlik alanı bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.