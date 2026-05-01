Trabzon'da 'Bayraktar Bilim Merkezi' için imzalar atıldı

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle Trabzon'un Sürmene ilçesinde hayata geçirilecek olan 'Bayraktar Bilim Merkezi' projesi için protokol imza töreni düzenlendi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, "Sürmene'de ilk adımını atacağımız bilim merkezimizin ilçedeki ve çevre illerdeki gençlerimizin katılım sağlayacakları, eğitim alacakları, tasarım teknoloji gibi atölyelerde projeler geliştireceği ve katma değeri yüksek girişimlere dönüştürecekleri bir cazibe merkezi inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek Bayraktar Bilim Merkezi için protokol imza töreni düzenlendi. Sürmene Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve davetliler katıldı. Bölgenin bilim ve teknoloji altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen önemli projeler arasında yer alan bilim merkezinin, dene-yap atölyeleri, uygulamalı eğitim alanları, sergi bölümleri ve bilim kütüphanesi bulunacak. Merkez, yalnızca ilkokul ve lise öğrencilerine değil, üniversite çağındaki gençlere de hitap edecek şekilde tasarlanırken, İHA ve SİHA gibi yerli teknolojilerin sergilenebileceği açık alanlar oluşturulacak. Sürmene Belediyesi öncülüğünde, T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan bilim merkezi projesinin 2027 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

'TEKNOLOJİYİ ÜRETEN BİR NESİL YETİŞTİRME MAKSADINI TAŞIYORUZ'

İnşa edilecek bilim merkezinde öğrencilerin çeşitli alanlarda projeler geliştirebileceğini ifade edenT3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, "Güzel bir maksatla bir arada bulunuyoruz. Birinci bilim merkezini 2023 yılında Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. İnşallah Trabzon'un ikinci bilim merkezini, Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışını yakın zamanda Sürmene'de gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye'nin Teknoloji Takımı Vakfı olarak kurulmuş olduğumuz ilk yıldan beri sayın Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde 2017 yılından bu yana gençlerimize bilim ve teknoloji alanında farkındalık kazandırmak, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir nesil olması ve bunu yaparken de ülkemizi, dost ve kardeş coğrafyalarımızla beraber dünyada teknolojiyi ve bilimi iyiliğe, insanlığa topluma ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek maksadını taşıyoruz. Dene-yap atölyelerimiz, bilim merkezlerimiz, TEKNOFEST, burs ve akademik programlarımızla birçok faaliyet yürüyoruz. Sürmene'de ilk adımını atacağımız bilim merkezimizin ilçedeki ve çevre illerdeki gençlerimizin katılım sağlayacakları, eğitim alacakları, tasarım teknoloji gibi atölyelerde projeler geliştireceği ve katma değeri yüksek girişimlere dönüştürecekleri bir cazibe merkezi inşa etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'YARININ BAYRAKTARLARI BU TOPRAKLARDAN ÇIKACAKTIR'

Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise bilim merkezinin ilçedeki önemine değinerek, "Sürmene adına son derece anlamlı ve geleceğe umutla bakmamızı vesile olacak önemli bir adım için bir aradayız. Gençlerimizin bilim, teknoloji ve inovasyon yolculuğuna güçlü bir katkı sunacak Bayraktar Bilim Merkezi'nin protokol imza törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu merkezde yetişecek gençlerimiz sadece Sürmene'nin değil, ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacaktır. Belki de yarının Özdemir, Selçuk ve Haluk Bayraktarları yine bu topraklardan çıkacaktır. Ülkemize kazandırdıkları değerler ve gençlerimize sundukları ilham bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı