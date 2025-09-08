Haberler

Trabzon'da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 61 yaşındaki Türkan K., bir apartmanın 5. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan Türkan K. (61), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkan K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel
