Trabzon'da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan Türkan K. (61), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkan K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.