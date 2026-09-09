Trabzon'da balık hali ve tezgahlarında denetim yapıldı

Trabzon'da balık halinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması amacıyla ekiplerce saha denetimleri sürdürüldü.

Ekipler bu kapsamda, Ortahisar ilçesindeki balık hali ve Pazarkapı mevkisinde balık satışı yapan işletmelerde inceleme yaptı.

Denetimlerde, mevzuata uygun teknik ve hijyenik koşullar ve tezgahlarda satışa sunulan balıkların tazelik kriterleri kontrol edildi.

Vatandaşların taze ve sağlıklı balık tüketebilmesi için yürütülen denetimler il genelinde sürdürülecek.

Kaynak: AA