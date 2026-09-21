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Trabzon'da bağımlılık panelinde uzmanlar sorunun toplumsal olduğunu vurguladı

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Trabzon'da düzenlenen Bağımlılıklarla Mücadele Paneli'nde, bağımlılığın aileyi, çocukları, gençleri ve toplumu ilgilendiren çok boyutlu bir sorun olduğu vurgulandı. Uzmanlar, alkol bağımlılığının kararlardan duygulara kadar birçok alanı etkilediğini belirtti.

Trabzon'da, Bağımlılıklarla Mücadele Platformu ve Karadeniz İlleri Kadın Derneği "Bağımlılıklarla Mücadele Paneli" gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığı, aileyi, çocukları, gençleri, eğitim hayatını ve toplumun bütününü ilgilendiren çok boyutlu bir mesele olması vurgulandı.

Panelde konuşan Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen, bağımlılığın çok sayıda nedeni bulunan ve toplumun her kesimini ilgilendiren bir problem olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şen, bağımlılığın arkadaş ortamının yanı sıra kaygı, korku, hüzün gibi birçok sebeple gelişebileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Bağımlılıklarla Mücadele Platformu Kurucusu Dr. Ayhan Özkan ise bağımlılık sorununun sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu haline geldiğini vurguladı.

Özkan, bağımlılığın sadece bireyi değil, aileyi ve toplumun her kesimini etkileyebilen halk sağlığı sorunu olduğunu aktardı.

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan da alkol bağımlılığının kişinin kararlarından duygularına kadar birçok alanı etkilediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Arıkan, hastaların genellikle çok yoğun alkol alma isteği yaşadığını ve miktarı kontrol edemediklerini, kişinin yaşamındaki sıkıntıları bu tür bağımlılıklarla gidermeye çalıştığını kaydetti.

Panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Yalçın Şahiner ve Karadeniz İlleri Kadın Derneği Başkanı Nilgün Turan da bağımlılık sürecine ilişkin çeşitli konularda konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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