Trabzon'da ayılar yayla evlerine zarar verdi
AA - Aydın Gelleci - Güncel
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yiyecek arayan ayılar, yayla evlerine zarar verdi.
VAKFIKEBİR, TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yiyecek arayan ayılar, yayla evlerine zarar verdi.
Kışın kimsenin bulunmadığı Düz ve Taş Boğazı yaylalarında, yiyecek arayan ayılar çok sayıda yayla evine zarar verdi.
Karların erimeye başlamasıyla yaylalara giden vatandaşlar, kapı ve pencereleri kırılan evlerinin zarar gördüğünü farketti.
AA / Aydın Gelleci - Güncel