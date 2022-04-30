Trabzon'da ayılar yayla evlerine zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da ayılar yayla evlerine zarar verdi

AA - Aydın Gelleci - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da ayılar yayla evlerine zarar verdi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yiyecek arayan ayılar, yayla evlerine zarar verdi.

VAKFIKEBİR, TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yiyecek arayan ayılar, yayla evlerine zarar verdi.

Kışın kimsenin bulunmadığı Düz ve Taş Boğazı yaylalarında, yiyecek arayan ayılar çok sayıda yayla evine zarar verdi.

Karların erimeye başlamasıyla yaylalara giden vatandaşlar, kapı ve pencereleri kırılan evlerinin zarar gördüğünü farketti.

AA / Aydın Gelleci - Güncel

Vakfıkebir, Trabzon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title