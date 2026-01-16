Haberler

Vurulan domuz avcılara saldırdı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Trabzon'da ormanda avlanan avcılar, vurdukları yaban domuzunun ani saldırısıyla karşılaştı. Olay sırasında bir avcı hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TRABZON'da ormanda ava çıkan avcılar, vurdukları yaban domuzunun saldırısına uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentin yüksek kesimindeki ormanda ava çıkan avcılar tarafından vurularak yaralanan ve çalılıklar arasında saklanan yaban domuzu, bulunduğu yerden ani bir hamleyle hareket etti. Yaban domuzu, avcılara saldırdı. Saldırı sırasında elinde av tüfeği bulunan Hasan Hacıhamzaoğlu yere düştü. Avcılar arasında kısa süreli panik yaşanırken, arkadaşlarının müdahalesiyle yaban domuzu vurularak etkisiz hale getirildi. Bacağından hafif yaralanan Hasan Hacıhamzaoğlu, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar, avcılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; çalılıklar arasından aniden fırlayan yaban domuzunun bir avcıyı yere düşürdüğü, avcının domuza yerde tekme atmaya çalıştığı ve av köpeklerinin havlama sesleri arasında diğer avcıların tüfekle ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
