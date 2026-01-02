Haberler

Atatürk Köşkü beyaza büründü; karın keyfini çocuklar çıkardı

Güncelleme:
Trabzon'un tarihi Atatürk Köşkü, kar yağışının ardından beyaza büründü. Çocuklar karda eğlenirken, köşkün çevresi dron ile görüntülendi. Kentte eğitime bir gün ara verildi.

TRABZON'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, kar yağışının ardından beyaza büründü. Köşk ve çevresi dronla görüntülenirken, çocukların eğlencesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kentte kar yağışı etkili oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, okullarda 1 gün eğitime ara verildi. Kentin önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü de beyaza büründü. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan köşkte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, ziyaretçiler tarihi yapı ve çevresindeki doğayı fotoğrafladı. Köşk ve çevresinde kar güzelliği de dron kamerasıyla görüntülendi.

'KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Kentte tatili değerlendiren çocuklar da poşetlerle kayarak ve karda oynayarak doyasıya eğlendi. Karda kayarak eğlenen Azra Ater, "Kar tatilim çok güzel gidiyor. Okullar da tatil oldu, karın keyfini çıkarıyoruz. Kayarak eğleniyoruz. İnşallah buradan araba geçmez, yol kapanmaz" diye konuştu.

'İYİ Kİ OKULLAR TATİL OLDU'

Okulların tatil olmasına sevindiğini söyleyen Zümra Yıldız ise "Kar yağınca dışarı çıkarak eğlenmek istedik. İyi ki okullar tatil oldu, sınavlarımızda ertelendi. Trabzon'a kar yağdı, o kadar mutluyum ki. Karda oynayıp, kaymak çok güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
