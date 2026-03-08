Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 bin 820 metre asfalt ve 1900 metre kuru beton serimi gerçekleştirdi. Ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt ve kuru beton çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yeni yol açma, mevcut yolları genişletme, asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra kuru beton serimi, beton yol tamiri, taş duvar ve sanat yapıları inşasının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 bin 820 metre asfalt ve 1900 metre kuru beton serimi yapıldığı aktarıldı.

Kent genelinde ulaşım kalitesini yükseltmenin öncelikli hedef olduğu belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yol sorunlarının tamamen çözüldüğü bir şehir oluşturma hedefiyle Trabzon'un her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
