Trabzon'da 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 16 gözaltı

TRABZON'da alacak meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan ve 1'i ağır, 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'dan geldikleri kentte çalışan iki ailenin bireyleri arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Kavgada Habip G. (18), Y.O. (26), Ö.O. (19), Y.O. (44), S.M.G. (31), E.O. (27), A.A.G. (28) ve E.G. (39) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Habip G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin tedavi gördüğü hastanede polis gözetiminde olduğu, diğer şüphelilerin ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.