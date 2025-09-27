Trabzon'da "Ahilik Haftası" kapsamında tören düzenlendi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Trabzon Şubesince "Ahilik Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "Ahilik" hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ahiliğin 4 değeri olduğuna dikkati çeken Çelikus, bunların sevgi, kardeşlik, üretim ve paylaşım olduğunu belirtti.

Çelikus, Ahilik değerine sahip çıkılmasının önemli olduğunu anlatarak, ESDER olarak Ahilik Haftası kutlamalarının 4'üncüsünü Trabzon'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ESDER Trabzon Şube Başkanı Mustafa Enez de Ahilik Haftası'nın önemine işaret ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmaları aktardı.

Kuveyt Türk Trabzon Bölge Müdürü Bülent Çakır da Ahilik kültürünü hem yaşadıklarını hem de yaşattıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından şet kuşatma töreni gerçekleştirildi.