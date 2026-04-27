Trabzon'da "9. Karadeniz PDR Günleri" düzenlendi

Trabzon Üniversitesince Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) faaliyetlerinin tanıtıldığı "9. Karadeniz PDR Günleri" etkinliği düzenlendi.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, psikolojik danışmanlık ve rehberliğin her yaşta çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çimer, özellikle suça itilen çocukları ve çözümleri tekil değil, bütün sosyal donatılarla bütün olarak incelemek gerektiğini ifade etti.

Program, Trabzon Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yazıcı'nın "Zalimce Davranışların Anatomisi: Bireysel ve Toplumsal Perspektifler" konulu semineriyle devam etti.

Prof. Dr. Yazıcı, insanların güvenliğini sağlamak için en önemli kavramın adalet olduğunu belirterek, "Zalimce davranışın altında her zaman aynı sebepler olmayabilir. Son günlerde gördüğümüz örneklerle zalimliği açıklamak yeterli olmaz. Maalesef insanlar genelde kendi pozisyonlarına göre reaksiyon veriyor." diye konuştu.

Etkinlikte, öğrencilerin bağımlılıkla mücadeleyi anlatan çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
