Haberler

Trabzon'da "Geleneksel Kodla-Yap Teknoloji Şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Kodla-Yap Teknoloji Şenliği, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şenlikte öğrencilerin projeleri sergilenirken, eğitim ve bilimin önemi vurgulandı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Geleneksel Kodla-Yap Teknoloji Şenliği"nin 8'incisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde düzenlenen programda, eğitimin ve bilimin önemine değindi.

Şenliğin bilim, teknoloji, yazılım ve yapay zeka okuryazarlığı konularında yol gösterici olması açısından önemli olduğunu ifade eden Uygun, öğrencilerin yaptıkları projelerle sadece kendilerini değil, mazlum milletlerin umudu olacağını söyledi.

Merkezin kurucusu Naci Orhan da her geçen yıl daha da büyüdüklerini belirterek, eğitim alan öğrencilerin kapasitesini 150'ye çıkarmak için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgesi verildi, serginin açılış kurdelesi kesildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Karal ve beraberindekiler sergiyi gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
CHP’de kritik süreç: Yeni parti kurulabilir mi?

CHP’de kritik süreç: Yeni parti kurulabilir mi?
Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular